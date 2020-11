Trump e Biden si proclamano vincitori in Pennsylvania, scontri a New York e Portland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la campagna del presidente Usa, Donald Trump, che quella del suo sfidante democratico, Joe Biden, hanno rivendicato al vittoria nel cruciale Stato della Pennsylvania, dove al momento Trump è in vantaggio di oltre mezzo milione di voti, ma dove è atteso nei prossimi giorni il conteggio di centinaia di migliaia di voti postali, che secondo gli analisti andranno quasi tutti al democratico Biden. “Abbiamo un alto margine di fiducia di poter mantenere il nostro margine di vittoria (delle elezioni del 2016). Proclamiamo a tutti gli effetti la nostra vittoria in Pennsylvania, non sulla base di sensazioni, ma della matematica”, ha dichiarato il manager della campagna di Trump, Bill Stepien.Quasi in contemporanea, uno dei figli di Trump, Eric, ha pubblicato su Twitter il messaggio: “Abbiamo vinto la Pennsylvania!”. Poco più tardi, anche la campagna del democratico Joe Biden ha espresso fiducia in merito ai risultati finali del conteggio dei voti, che secondo i Democratici annullerà l’ampio vantaggio di Trump e ribalterà l’esito del voto, come avvenuto nelle scorse ore anche negli Stati di Michigan e Wisconsin. Biden, che ha accusato Trump di aver proclamato illegittimamente la vittoria prima dell’esito ufficiale del voto, ha scelto le parole con più cautela rispetto all’attuale inquilino della Casa Bianca: “Dopo una lunga notte di conteggi, è chiaro che vinceremo abbastanza stati per ottenere i 270 grandi elettori necessari a vincere la presidenza. Non sono qui per dichiarare che ho vinto, ma per annunciare che una volta terminati i conteggi, credo sarò proclamato vincitore”.La Polizia di New York si è scontrata con un gruppo di manifestanti violenti a Lower Manhattan nella notte di ieri, 4 novembre, mentre negli Stati Uniti aumenta la tensione in attesta dell’esito definitivo delle elezioni presidenziali, che potrebbe essere formalizzato solo tra diversi giorni. A New York gli scontri tra manifestanti anti-Trump e polizia erano iniziati come una protesta pacifica a Washington Square Park; la situazione è degenerata quando i manifestanti hanno appiccato roghi e fronteggiato gli agenti di Polizia, avanzando verso West Village allo slogan di “Contate tutti i voti”. New York e Washington erano già state teatro di scontri tra sostenitori di entrambi i candidati alla presidenza Usa la notte precedente, che erano culminati in diversi arresti e nell'accoltellamento di alcuni sostenitori di Trump da parte di manifestanti vestiti di nero.La Guardia nazionale dell’Oregon è stata mobilitata a Portland, in risposta alle “violenze diffuse” in corso nella città dalla notte delle elezioni generali del 3 novembre. Le autorità cittadine hanno proclamato lo stato di “sommossa”, dopo che gruppi di manifestanti vestiti di nero sono entrati in azione distruggendo automobili, esercizi commerciali e altre proprietà private nella periferia cittadini. “Nell’interesse della sicurezza pubblica, il governatore Kate Brown, su consiglio del Comando unificato, ha attivato la Guardia nazionale dell’Oregon in funzione di ausilio alle forze dell’ordine”, annuncia un tweet dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Multnomah. “I membri della Guardia nazionale sono addestrati al controllo della folla e si affiancheranno alle squadre di risposta locali. Indossano le loro uniformi mimetiche”, prosegue il tweet. Portland è oggetto di violenze e saccheggi sin dallo scorso maggio, dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd. Ieri, 4 novembre, due distinti gruppi di manifestanti violenti si sono riuniti simultaneamente in due diverse zone della città per poi dirigersi verso il centro, e poi disperdersi saccheggiando attività commerciali e proprietà pubbliche e private.Intanto gli elettori dello Stato Usa del Colorado hanno approvato con una maggioranza risicata la cosiddetta “Proposition 113”, presentata dal governo democratico di quello Stato, che prevede che in futuro i grandi elettori dello Stato vengano assegnati al vincitore del voto popolare a livello nazionale, e non al candidato che vinca le elezioni in quello Stato. (Nys)