Germania: Covid, ministro Esteri Maas di nuovo in quarantena

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è posto in quarantena per la seconda volta dal 23 settembre scorso dopo essere venuto nuovamente a contatto con un contagiato da coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Maas ha effettuato un primo test per la Sars-Cov2 nella serata di ieri, 4 novembre. L'esame ha avuto esito negativo. L'infetto che il ministro degli Esteri tedesco ha incontrato il 2 novembre scorso è “membro di una delegazione straniera” in visita a Berlino. Durante i colloqui, come rende noto il ministero degli Esteri tedesco, sono state rispettate le regole anticontagio sulla distanza di sicurezza e le misure di igiene. All'incontro hanno partecipato anche il sottosegretario agli Esteri, Michael Roth, e personale del dicastero. Tutti sono attualmente in quarantena. (Geb)