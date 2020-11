Imprese: Unicredit, confermata politica distribuzione capitale prevista in Team 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha confermato la sua intenzione di reintegrare la sua politica di distribuzione del capitale prevista in Team 23, con la distribuzione agli azionisti del 50 per cento dell’utile netto sottostante e una graduale restituzione del capitale in eccesso (in entrambi i casi a partire dal 2021). Lo si apprende dai risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, i dividendi si attestano a 128 milioni di euro con un calo del 30,3 per cento, dovuto alla progressiva riduzione nella partecipazione in Yapi e della cessione di Mediobanca. La distribuzione ordinaria a partire dal 2021, prosegue la nota, è composta da un massimo del 30 per cento dell'utile netto sottostante per l’obiettivo di pagamento del dividendo in contanti e di un minimo del 20 per cento per il riacquisto di azioni proprie. (Com)