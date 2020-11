© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto attuale il progetto di una subholding in cui fa confluire gli asset di Unicredit all’estero non è più necessario. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, durante una call organizzata con le agenzie di stampa per commentare i risultati del Gruppo al 30 settembre 2020. “Questo grazie al quantitative easing della Bce e al restringimento degli spread”, ha spiegato. (Ems)