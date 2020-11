Cina-Usa: Pechino auspica che il nuovo governo degli Stati Uniti spingerà le relazioni sulla strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina spera che la nuova amministrazione degli Stati Uniti incontrerà Pechino a metà strada, gestirà le differenze e spingerà per l'avanzamento dei legami sino-statunitensi sulla strada giusta. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, in un briefing per i media sulla 20ma riunione del Consiglio dei capi di Stato dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Al momento, il conteggio dei voti per le elezioni presidenziali statunitensi è ancora in corso, il risultato non è stato ancora finalizzato e Le ha auspicato che le elezioni procedano senza intoppi e con successo. "L'atteggiamento della Cina nei confronti delle sue relazioni con gli Stati Uniti è chiaro e coerente. Nonostante le differenze tra i due paesi essi hanno ampi interessi comuni e spazio per la cooperazione. Mantenere e promuovere una crescita sana e stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti è in linea con gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i paesi e risponde alle aspettative comuni della comunità internazionale", ha affermato il viceministro. "Si spera che l'amministrazione statunitense entrante incontrerà la Cina a metà strada, eviterà il confronto e il conflitto, vi saranno rispetto reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutte le parti", ha aggiunto.(Cip)