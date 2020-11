Imprese: Unicredit, nel terzo trimestre costi operativi in calo di 1,5 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre Unicredit ha registrato costi operativi in calo di 1,5 punti percentuali su base annuale grazie alla costante disciplina sui costi, che ha più che compensato spese correlate a Covid-19 per oltre 18 milioni di euro: il target di un miliardo per la riduzione dei costi lordi fissato da Team 23 sarà migliorato di oltre 250 milioni. Lo si apprende dai risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020, approvati dal consiglio di amministrazione. Stando alla relativa nota, tutti i costi legati alla pandemia stimati per il 2020 saranno assorbiti da ulteriori risparmi a livello di Gruppo, compresa la minore remunerazione variabile. Per quanto riguarda i costi del personale, il calo degli Fte e della retribuzione variabile ha prodotto una diminuzione del 2,9 per cento su base annua: le riduzioni previste in Team 23 di circa ottomila Fte e la chiusura di 500 filiali proseguono in linea con i tempi, grazie agli accordi già siglati con i sindacati italiani, tedeschi ed austriaci per l’attuazione del piano strategico. (Com)