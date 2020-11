Austria-Francia: incontro fra Kurz e Macron a Vienna il 9 novembre, focus su antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa europea per il contrasto al terrorismo jihadista e all'Islam politico sarà al cento dell'incontro tra il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, e il presidente francese, Emmanuel Macron, che si terrà a Vienna il 9 novembre prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Kurier”, aggiungendo che l'iniziativa dell'incontro è stata assunta da Kurz, a seguito dell'attacco jihadista avvenuto nel centro di Vienna il 2 novembre scorso. In precedenza, il terrorismo islamista aveva colpito in Francia. Il 16 ottobre scorso, il docente di storia e geografia Samuel Paty è stato decapitato a Conflans-Saint-Honorine, sobborgo a nord di Parigi. Nella basilica di Notre Dame di Nizza, tre persone sono state uccise il 29 ottobre. A colpire a Vienna è stato Fejzulai Kujtim, 20enne austriaco nato in una famiglia di immigrati dalla Macedonia del Nord di origine albanese. Il terrorista è stata abbattuto dalla polizia. L'attentatore di Nizza è il profugo tunisino Brahim Aouissaoui, di 21 anni, catturato dopo essere stato ferito gravemente dal fuoco delle forze dell'ordine. Il jihadista è attualmente ricoverato in gravi condizioni. L'assassino di Paty è, infine, Abdoullakh Anzorov, 18enne russo nato a Mosca in un famiglia originaria della Cecenia. Anzorov è stato abbattuto dalla polizia. (Geb)