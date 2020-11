© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diamo il nostro benvenuto a Pier Carlo Padoan, che ha un’esperienza professionale straordinaria. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, durante una call organizzata con le agenzie di stampa per commentare i risultati del Gruppo al 30 settembre 2020. “Si tratta di un valore aggiunto per il nostro Gruppo, e non vediamo l’ora di lavorare insieme”, ha detto. (Ems)