Elezioni Usa: staff Trump, causa in Georgia per stop conteggio voti

- La campagna del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato un’azione legale per sospendere il conteggio dei voti in Georgia fino a che non sarà garantito allo staff un significativo accesso allo scrutinio. Lo riporta l'emittente "Cnn". In questo momento Trump è in vantaggio col 49,8 per cento delle preferenze, al 94 per cento delle schede scrutinate, contro il 48,8 per cento del suo sfidante democratico Joe Biden. La Georgia mette a disposizione 16 grandi elettori. (Nys)