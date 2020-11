Usa-Bolivia: Pompeo si congratula con Arce per la vittoria alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si è congratulato oggi con il presidente eletto boliviano Luis Arce per la sua vittoria alle elezioni del 18 ottobre in Bolivia. Secondo quanto riportato dal dipartimento di Stato in una nota, Pompeo ha discusso con Arce le opportunità di costruire le relazioni bilaterali tra i due paesi, anche attraverso una maggiore cooperazione economica, e il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi della Bolivia per affrontare il Covid-19.(Nys)