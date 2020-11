Elezioni Usa: Osce, accuse di Trump sul voto "senza fondamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli osservatori dell'Osce per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti puntano il dito contro le accuse mosse dal presidente Donald Trump verso l'attendibilità del processo elettorale affermando che queste mettono a rischio la fiducia nella democrazia. "Accuse senza fondamento contro presunte pecche del sistema, in particolare da parte del presidente anche nella notte elettorale, sono dannose per la fiducia nelle istituzioni democratiche". Lo ha sottolineato Michael Georg Link, che guida la missione degli osservatori elettorali dell'Osce per gli stati occidentali e dell'ex Unione Sovietica.(Nys)