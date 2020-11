Usa: scontri tra manifestanti e polizia a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di New York si è scontrata con un gruppo di manifestanti violenti a Lower Manhattan nella notte di ieri, 4 novembre, mentre negli Stati Uniti aumenta la tensione in attesta dell’esito definitivo delle elezioni presidenziali, che potrebbe essere formalizzato solo tra diversi giorni. A New York gli scontri tra manifestanti anti-Trump e polizia erano iniziati come una protesta pacifica a Washington Square Park; la situazione è degenerata quando i manifestanti hanno appiccato roghi e fronteggiato gli agenti di Polizia, avanzando verso West Village allo slogan di “Contate tutti i voti”. New York e Washington erano già state teatro di scontri tra sostenitori di entrambi i candidati alla presidenza Usa la notte precedente, che erano culminati in diversi arresti e nell'accoltellamento di alcuni sostenitori di Trump da parte di manifestanti vestiti di nero. (Nys)