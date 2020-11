Usa: il leader dei “Proud Boys” tra i manifestanti pro-Trump accoltellati a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i quattro sostenitori del presidente Donald Trump accoltellati a Washington la notte delle elezioni del 3 novembre, dopo essere stati aggrediti da presunti attivisti di “Black Lives Matter” (Blm), figura anche il leader del movimento di estrema destra dei “Proud Boys”, Enrique Tarrio. Tarrio ha riferito al portale d’informazione “Gateway Pundit” di essere stato accoltellato allo stomaco da un attivista di Blm, mentre “a diversi altri membri” hanno subito ferito al collo e alla schiena. Almeno quattro attivisti pro-Trump, sono stati aggrediti e feriti con coltelli nelle prime ore del 4 novembre, mentre rientravano dopo aver assistito alle elezioni presidenziali. L’aggressione è stata ripresa con un telefono cellulare, e sarebbe stata perpetrata da attivisti di Black Lives Matter: tra i feriti c’è anche una donna, Bevenlyn Beatty, attivista nota per aver imbrattato con della vernice il murale dedicato a Blm all’esterno della Trump Tower di New York. I Proud Boys sono un gruppo di estrema destra descritto dal Southern Povery Law Centre (Splc) come parte della galassia del suprematismo bianco e dei gruppi d’odio. Il gruppo, che ha intentato causa contro l’Splc e contro l’emittente “Cnn” per essere stato caratterizzato come “suprematista bianco” e “neonazista”, è guidato da un afro-cubano, Enrique Tarrio. (Nys)