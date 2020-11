Elezioni Usa: Trump e Biden si proclamano entrambi vincitori in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la campagna del presidente Usa, Donald Trump, che quella del suo sfidante democratico, Joe Biden, hanno rivendicato al vittoria nel cruciale Stato della Pennsylvania, dove al momento Trump è in vantaggio di oltre mezzo milione di voti, ma dove è atteso nei prossimi giorni il conteggio di centinaia di migliaia di voti postali, che secondo gli analisti andranno quasi tutti al democratico Biden. “Abbiamo un alto margine di fiducia di poter mantenere il nostro margine di vittoria (delle elezioni del 2016). Proclamiamo a tutti gli effetti la nostra vittoria in Pennsylvania, non sulla base di sensazioni, ma della matematica”, ha dichiarato il manager della campagna di Trump, Bill Stepien. Quasi in contemporanea, uno dei figli di Trump, Eric, ha pubblicato su Twitter il messaggio: “Abbiamo vinto la Pennsylvania!”. Poco più tardi, anche la campagna del democratico Joe Biden ha espresso fiducia in merito ai risultati finali del conteggio dei voti, che secondo i Democratici annullerà l’ampio vantaggio di Trump e ribalterà l’esito del voto, come avvenuto nelle scorse ore anche negli Stati di Michigan e Wisconsin. Biden, che ha accusato Trump di aver proclamato illegittimamente la vittoria prima dell’esito ufficiale del voto, ha scelto le parole con più cautela rispetto all’attuale inquilino della Casa Bianca: “Dopo una lunga notte di conteggi, è chiaro che vinceremo abbastanza stati per ottenere i 270 grandi elettori necessari a vincere la presidenza. Non sono qui per dichiarare che ho vinto, ma per annunciare che una volta terminati i conteggi, credo sarò proclamato vincitore”. (Nys)