Elezioni Usa: cresce il malcontento dei democratici moderati nei confronti di Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due deputati del Partito democratico hanno avanzato la richiesta di dimissioni della presidente della Camera Nancy Pelosi, esponente del loro stesso partito, dopo le elezioni del 3 novembre, che contrariamente a tutti i pronostici si sono rivelate estremamente combattute sul fronte presidenziale, e sono culminate in una erosione della maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti, oltre alla riconferma della maggioranza Repubblicana al Senato. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, secondo cui la corrente centrista dei Democratici sta tentando di coalizzare il sostegno della maggior parte del partito attorno alla leadership di uno dei principali collaboratori di Pelosi, il capogruppo democratico Hakeem Jeffries. “E’ l’unoco davvero preparato e nella posizione” per divenire presidente della Camera, ha dichiarato uno dei parlamentari, di cui il quotidiano al momento non fornisce il nome. Il diretto interessato, però, ha escluso di voler accettare l’incarico di presidente della Camera. E’ evidente però che dopo le elezioni di martedì, 3 novembre, nel Partito democratico cova malcontento: il partito ha fallito diverse riconferme alla Camera, mentre tutti i Repubblicani uscenti sono stati riconfermati alle urne. Al Senato, invece, la vittoria della repubblicana Susan Collins del Maine ha di fatto chiuso in favore dei conservatori la partita per la maggioranza alla Camera alta. Pelosi è accusata da diversi deputati democratici di essersi piegata troppo verso le ali radicali del partito, contribuendo ad alienare il voto moderato in diversi distretti congressuali sub-urbani. (Nys)