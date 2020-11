Vietnam: Onu lancia piano di sostegno alle regioni centrali colpite dalle alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore residente delle Nazioni Unite per il Vietnam, Kamal Malhotra, ha annunciato il lancio di un piano per la raccolta di 40 milioni di dollari in donazioni, da destinare al soccorso umanitario immediato alle almeno 177mila persone direttamente colpite dalle alluvioni nella regione centrale di quel paese, e in particolare nella provincia di Quang Binh. Il Piano dovrebbe coprire le esigenze di finanziamento per un periodo di sei mesi, e far fronte alle esigenze umanitarie urgenti e a diverse attività di soccorso. Malhotra, che è anche direttore per il Vietnam dell’organizzazione Save the Children, ha ricordato che almeno 153mila bambini rischiano l’interruzione dell’apprendimento nel Vietnam centrale a causa dei danni arrecati dalle alluvioni, che hanno reso inagibili diverse strutture scolastiche e costretto all’evacuazione diverse comunità. Secondo i dati ufficiali forniti dalle autorità vietnamite, ad oggi le alluvioni hanno causato 119 vittime, 21 dispersi e centinaia di feriti, inclusi 36 tra agenti di polizia e militari impegnati nelle operazioni di soccorso. (Fim)