Giappone: l’ex premier Abe riprende l’attività politica

- L’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, sta riprendendo gradualmente l’attività politica, che ha interrotto per alcuni mesi dopo le sue dimissioni a sorpresa per ragioni di salute, lo scorso agosto. Negli ultimi giorni l’ex primo ministro è intervenuto all’incontro di un importante gruppo parlamentare conservatore, e il primo novembre ha visitato in veste ufficiale il suo distretto elettorale nella prefettura di Yamaguchi, per la prima volta dopo le sue dimissioni, annunciate alla fine di agosto e formalizzate lo scorso 16 settembre. Negli ultimi tre giorni Abe ha visitato diverse città della prefettura, incontrando di persona i suoi sostenitori. Abe ha anche espresso la propria intenzione di tornare a prendere parte attivamente alle attività del gruppo Hosoda, la principale corrente conservatrice del Partito liberaldemocratico, che conta tra i suoi membri 98 parlamentari. “I farmaci che sto assumendo funzionano, e la mie condizioni migliorano rapidamente”, ha detto Abe durante una visita alla città di Nagato. Abe è affetto da un disordine intestinale cronico noto come colite ulcerosa. Secondo i sondaggi di opinione, il consenso nei confronti di Abe è aumentato significativamente dopo l’annuncio delle sue dimissioni. Nella Dieta e tra l’elettorato conservatore giapponese, in molti auspicano un ritorno di Abe alla leadership dopo una mandato da parte del suo successore, Yoshihide Suga. (Git)