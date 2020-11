Elezioni Usa: Trump, vinte Pennsylvania, N.Carolina, Georgia e Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo reclamato, in termini di voti elettorali, il Commonwealth della Pennsylvania (che non consente avvocati come osservatori), lo Stato della Georgia e lo Stato della Carolina del Nord, dove, in ciascuno di questi, c'è un grande vantaggio di Trump". È quanto affermato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti mentre il suo comitato elettorale annuncia ricorsi legali. "Inoltre - aggiunge Trump - abbiamo reclamato il Michigan". Mentre in Pennsylvania prosegue lo spoglio dei voti che vede in vantaggio Trump, i media Usa hanno attribuito il Michigan allo sfidante democratico Joe Biden. (Nys)