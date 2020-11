Brasile: vendite veicoli nuovi aumentate dell'1,42 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di autoveicoli nuovi in Brasile ha registrato a ottobre 2020 un aumento dell'1,42 per cento rispetto al mese precedente, registrando tuttavia un calo del 9,44 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), sottolineando che nel mese sono state vendute 332.888 unità, rispetto alle 328.221 di settembre. Si tratta del sesto mese consecutivo di aumento nelle vendite e il miglior risultato mensile nel 2020. I dati si riferiscono a tutti i segmenti automobilistici (automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli e altri). "Il mercato sta gradualmente recuperando buoni livelli di vendita. Anche con lo stesso numero di giorni lavorativi di settembre (21), a ottobre abbiamo registrato un maggior volume di immatricolazioni del 2020", ha sottolineato il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpçao Junior. Complessivamente, nei primi dieci mesi dell'anno sono stati venduti 2.465.396 nuovi veicoli, il che rappresenta una contrazione del 25,74 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, quando furono venduti 3.319.946 di veicoli. (Nys)