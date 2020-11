Elezioni Usa: campagna Biden lancia sito web per la transizione presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha attivato ieri, 4 novembre, un sito web per la transizione presidenziale: un chiaro segnale che i Democratici rivendicano la vittoria alle elezioni del 3 novembre. Il sito web, “buildbackbetter.com”, al momento è fornito solamente di una home page su cui campeggia un primissimo piano del candidato democratico, e la dicitura “Transizione Biden-Harris” su uno sfondo blu. A fondo pagina, una breve didascalia che afferma: “Il popolo americano determinerà chi dovrà servire come prossimo presidente degli Stati Uniti. Il conteggio dei voti è ancora in corso in diversi Stati del Paese”. Nelle ultime ore Biden si è detto convinto di aver vinto le elezioni, dopo aver strappato al presidente Donald Trump gli Stati di Michigan e Wisconsin con margini ridottissimi, grazie all’afflusso di centinaia di migliaia di voti postali dopo la chiusura dei seggi. Biden appare vicinissimo a conquistare i 270 grandi elettori necessari ad accedere alla Casa Bianca, ma la campagna di Trump ha già annunciato battaglie legali che potrebbero protrarsi per settimane. (Nys)