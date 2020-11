Covid: Conte, su ordinanze ministero Salute contraddittorio con Regioni è a monte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contraddittorio con le Regioni sul singolo atto è a monte, le Regioni partecipano a questo processo. Lo ha detto, in merito alle ordinanze che dovrà adottare il ministro della Salute per l'individuazione delle zone a rischio - gialla, arancione, rossa - il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19. "Non si può negoziare o contrattare sulla pelle dei cittadini, non lo farà Speranza né i presidenti delle singole Regioni", ha concluso il premier. (Rin)