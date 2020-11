Elezioni Usa: il governatore della Pennsylvania, "sbagliata" la causa di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, del Partito democratico, ha definito "semplicemente sbagliata" la causa intentata dalla campagna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per fermare il conteggio delle schede elettorali in corso nello Stato. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Va contro i principi più elementari della nostra democrazia. Toglie ad ogni cittadino il diritto di esprimere il proprio voto e di scegliere i nostri leader", ha detto Wolf durante una conferenza stampa. "I nostri funzionari elettorali a livello statale e locale dovrebbero essere liberi di fare il loro lavoro senza paura, senza intimidazioni, senza attacchi. Questi tentativi di sovvertire il processo democratico sono semplicemente vergognosi".(Nys)