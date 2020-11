Usa-Etiopia: il dipartimento di Stato chiede fine delle ostilità nel Tigray

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per le notizie secondo cui il Fronte di liberazione del popolo del Tigray ha effettuato attacchi contro le basi della Forza di difesa nazionale etiope nella regione del Tigray in Etiopia il 3 novembre. Lo riporta il dipartimento di Stato in una nota. "Siamo rattristati per la tragica perdita di vite umane e chiediamo un'azione immediata per ristabilire la pace e allentare le tensioni", si legge nel comunicato. Il dipartimento promette di continuare a seguire da vicino la situazione. "Gli Stati Uniti sono dalla parte del popolo etiope e lavoreranno con tutti coloro che sono impegnati per la pace, la prosperità, la democrazia e lo stato di diritto", si legge nella nota.(Nys)