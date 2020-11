Italia-Kosovo: premier Hoti, grati per sostegno su integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, nell'incontro di oggi a Roma con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha espresso gratitudine per il sostegno dell'Italia al percorso di integrazione euro-atlantica del Kosovo. Il premier Hoti, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", ha chiesto a Conte l'appoggio del suo governo per portare avanti questo processo, in particolare riguardo la decisione dell'Ue sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Hoti e Conte hanno parlato anche di cooperazione bilaterale nel campo della difesa. Elogiando il contributo essenziale dell'Italia nella missione Kfor, Hoti ha sottolineato l'impegno del Kosovo per entrare a far parte quanto prima della Nato. Il premier kosovaro ha anche insistito sull'intensificazione della cooperazione economica tra Roma e Pristina, e sul rafforzamento della presenza degli investimenti italiani in Kosovo. Altro tema centrale del colloquio è stata la cooperazione nella lotta alla pandemia del Covid-19: il premier kosovaro ha espresso gratitudine per il sostegno dei militari italiani nell'emergenza sanitaria. (Kop)