Cultura: Soprintendenza speciale di Roma, sospese visite e aperture straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del nuovo Dpcm, tutte le aperture, ordinarie e straordinarie e le visite guidate della Soprintendenza speciale di Roma vengono sospese da venerdì 6 novembre, fino al 3 dicembre. Domani le Terme di Caracalla saranno regolarmente aperte al pubblico. "In questo momento così difficile la chiusura dei luoghi della cultura è un atto necessario, seppur doloroso - dichiara Daniela Porro, Soprintendente speciale di Roma -. Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per rendere i siti della Soprintendenza più accoglienti e interessanti, e poter tornare al più presto a godere ancora meglio di questi inesauribili tesori". La Soprintendenza speciale di Roma precisa in una nota che "le visite alle Terme di Caracalla e quelle speciali di Caracalla Sunset, le aperture straordinarie dell’Area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme e del cosiddetto Tempio di Minerva Medica e l’inaugurazione della Torre di San Michele a Ostia, erano le attività previste nel mese di novembre. Tutte organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con ingressi contingentati, distanziamento, mascherina obbligatoria e misurazione della temperatura all’ingresso dei siti. Tutte le informazioni utili agli utenti si possono trovare sul sito della Soprintendenza e sui canali social di YouTube, Facebook e Instagram che verranno aggiornati quotidianamente con news e contenuti digitali, in un racconto virtuale fatto di cultura, bellezza, storia e interazioni, per non interrompere la fruizione del nostro grande patrimonio".(Com)