© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente ci sarà attenzione anche per i congedi parentali perché sarà un problema per le famiglie quando andiamo a prevedere la didattica a distanza, soprattutto per i più piccoli". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)