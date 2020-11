© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato la vittoria in Pennsylvania. "Stiamo dichiarando la vittoria in Pennsylvania", ha detto il responsabile della campagna di Trump, Bill Stepien, in una telefonata con la stampa, secondo quanto riportato da "Cnn". Subito dopo il figlio del presidente, Eric, ha twittato: "Abbiamo vinto la Pennsylvania".(Nys)