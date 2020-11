Perù: Vizcarra chiede di anticipare dibattito su impeachment, è in gioco stabilità del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha chiesto che venga anticipato il dibattito in parlamento sulla mozione di impeachment nei suoi confronti per un presunto caso di corruzione sostenendo che "è in gioco la stabilità del paese". "Credo che questa è una circostanza nella quale dobbiamo agire con la massima responsabilità. Qui non è in gioco il futuro di una persona o di un governo, ma il futuro del paese (...) la stabilità e la governabilità", ha dichiarato il capo di Stato in un messaggio televisivo. Vicarra ha quindi esortato il parlamento a dibattere la mozione di impeachment il 6 novembre piuttosto che il 9 affermando che "l'incertezza non può paralizzare il paese" nell'attuale contesto della pandemia del Covid. "Mi aspetto che il parlamento agisca con la responsabilità che lo contraddistingue nel bene di tutto il paese e sono sicuro che verrà accolta la richiesta per superare al più presto questa situazione", ha aggiunto. (segue) (Nys)