Perù: Vizcarra chiede di anticipare dibattito su impeachment, è in gioco stabilità del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di impeachment per essere approvata dovrà adesso essere appoggiata a sua volta da non meno di 87 parlamentari. Il presidente conta già con 42 voti contrari, e ha bisogno di solo altri due voti per respingere l'iniziativa dell'opposizione. La mozione è stata presentata dal partito Unione per il Perù (Upp) ed è appoggiata da Azione popolare (Ap), Fronte ampio (Fa) e Podemos Perù, per un totale di 56 voti. Si tratta della seconda mozione di sfiducia per Vizcarra in meno di due mesi. Lo scorso settembre il Congresso monocamerale ha respinto una prima mozione contro il capo dello stato, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. La richiesta aveva raccolto solo 32 voti favorevoli, 15 astensioni e 89 voti contrari. (Nys)