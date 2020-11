Uruguay: previste spese anti Covid per 770 milioni di dollari nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato il mese scorso che le frontiere del paese rimarranno chiuse all'afflusso di turisti durante la prossima stagione estiva come misura di prevenzione della pandemia del nuovo coronavirus. "La decisione del governo tiene conto di quanto è successo nel mondo quando si sono aperte le frontiere e si è aperto al turismo, dove i casi sono sbalzati", ha detto il presidente. Si tratta di una scelta radicale per il governo dato che il turismo rappresenta una fonte di ingresso importantissima per il paese che, secondo dati ufficiali, nel 2015 è arrivata a generare fino al 7,1 per cento del pil e oltre 100 mila posti di lavoro. "Lo annuncio con tristezza e con molta pena, so che è una decisione che molti non condivideranno", ha proseguito il capo di Stato, sottolineando che è stata "una decisione difficile", che si è cercato di "rimandare il più possibile", ma che alla fine "i dati sono schiaccianti". (segue) (Brb)