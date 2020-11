Elezioni Usa: Rudy Giuliani denuncia “massicci brogli” ai danni di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani è diretto a Philadelphia con un team di legali perché in Pennsylvania – Stato ancora non assegnato – si sono verificati, a suo dire, “massicci brogli”. Ad annunciarlo su Twitter lo stesso Giuliani, che avverte: "Non lasceremo che gli impostori democratici di Philadelphia rubino voti”. Non ci sono prove di brogli in Pennsylvania e in nessun altro Stato dove la battaglia tra i due candidati alla presidenza Usa è più serrata. Intanto, la campagna di Trump ha fatto sapere che alcuni suoi consiglieri terranno a breve una conferenza stampa a Philadelphia: tra i partecipanti anche il figlio del presidente, Eric Trump. Non è stato specificato se all’appuntamento partecipare anche Giuliani. Lo staff di Trump sta annunciando ricorsi in tutti gli stati chiave nei quali Joe Biden è in vantaggio. Lo staff del capo della Casa Bianca ha presentato un ricorso in tribunale per fermare il conteggio dei voti in Michigan. Lo ha annunciato il manager della campagna, Bill Stepien. Lo Stato, cruciale per la conquista della Casa Bianca, vede al momento – con il 94 per cento di voti scrutinati – Biden in testa con il 49,6 per cento dei voti contro il 48,7 per cento di Trump. Lo stesso accade in Wisconsin, dove la campagna del presidente Donald Trump ha annunciato il riconteggio dei voti. (Nys)