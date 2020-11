Covid: Mulè (FI), confusione assoluta, smarrimento di chi ha ascoltato Conte è totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, dichiara: "Se ne vedono di tutti i colori nell'ultimo dpcm illustrato da Giuseppe Conte. La confusione è assoluta", prosegue il parlamentare in una nota, "lo smarrimento di chi ha ascoltato il presidente del Consiglio è ai massimi livelli e non potrebbe essere altrimenti. Da una parte si dice di stare chiusi a casa, dall'altra si mandano i bambini e i ragazzi a scuola, tanto per dire uno dei non sensi del dpcm. Neanche una parola su tutti i negozi costretti a chiudere, a parte solo il solito 'pagherò' che ha già dato pessimi risultati in passato". L'esponente di FI aggiunge: "Al presidente del Consiglio che continua a illudersi di poter fare da solo, Forza Italia consegna il suo sgomento per non avere cercato ancora una volta nessun tipo di condivisione. Il risultato è il dpcm 'Babele' che attenderà gli italiani da venerdì". (Com)