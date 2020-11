Elezioni Usa: segretario di Stato della Pennsylvania, riconteggio voti non è inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconteggio dei voti in Pennsylvania è una possibilità ma "non è inevitabile". Lo ha sottolineato il segretario di Stato locale, Kathy Boockvar, all'emittente "Cnn", ricordando che "in Pennsylvania c'è un riconteggio automatico se la differenza tra il vincitore e la persona arrivata seconda è entro mezzo punto percentuale". Quello che succederà "oggi resta da vedere", ha aggiunto. Al momento, con l'81 per cento dei voti raccolti, il presidente in carica Donald Trump è in vantaggio con il 53,1 per cento delle preferenze contro il 45,6 per cento di Biden, ma ci sono ancora tantissime scheda da scrutinare e la campagna del candidato repubblicano ha già denunciato "massicci brogli". (Nys)