Elezioni Usa: Giuliani, valutiamo anche ricorso federale Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando un ricorso a livello federale contro i risultati elettorali, accusando i democratici di frode. Lo ha detto Rudy Giuliani, avvocato personale e consigliere di Trump, durante una conferenza stampa a Filadelfia, secondo quanto riportato da "Cnn". Trump ha reclamato la vittoria nel Keystone State e ha annunciato ricorso per ora a livello statale. "Se ci saranno sufficienti evidenze presenteremo ricorso anche a livello federale", ha detto Giuliani, ribadendo che "in Pennsylvania ha vinto Trump". L'ex sindaco di New York era affiancato da Pam Bondi, ex procuratore generale della Florida e nel team di legali del tycoon. (Nys)