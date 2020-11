Cile: sarà Rodrigo Delgado il quarto ministro degli Interni del governo Pinera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il predecessore di Delgado, Victor Perez, aveva assunto l'incarico il 28 luglio dopo la partenza di Gonzalo Blumel nel quadro di un profondo rimpasto nel gabinetto con cui il presidente puntava all'avvio di una "terza fase" del governo. Principale incarico conferitogli era quello di stabilire un più stretto dialogo con il parlamento dopo alcune clamorose spaccature che avevano permesso l'approvazione di importanti progetti dell'opposizione. La Camera dei deputati aveva approvato ieri una mozione di sfiducia nei suoi confronti che lo sospendeva dall'incarico in attesa di una sentenza definitiva del Senato. All'origine dell'iniziativa del parlamento, le forti critiche alla sua gestione durante la quale si sono registrate in successione una forte ripresa del conflitto con la comunità indigena mapuche dell'Araucania con un conseguente sciopero degli autotrasportatori e il rigurgito delle proteste sociali con nuovi episodi di violenza da parte della polizia, in particolare quello in cui un giovane venne spinto da un ponte da un agente dei "carabineros". (segue) (Abu)