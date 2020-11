Brasile: coronavirus, oltre 161 mila morti e quasi 5,6 milioni di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Imperial College di Londra, nel Regno Unito, in un rapporto diffuso nella serata del 2 novembre ha riferito che il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile nuovamente un valore superiore a 1, dopo essere rimasto per cinque settimane sotto questa soglia considerata livello di guardia dagli scienziati. Lo studio mostra che l'indice ha raggiungo in Brasile l'1,l che significa che ogni gruppo di 100 pazienti contaminato dal virus infetta altre 110 persone. Il numero, chiamato anche ritmo di contagio (Rt). riflette il potenziale di diffusione di un virus. Secondo l'università britannica, analizzando i dati del ministero della Salute brasiliano emerge un sensibile calo nel numero di test nel paese tra agosto e settembre, il che per gli esperti può indicare un peggioramento della capacità di trovare casi di malattia (che influenza la stima Rt). Ad agosto, la velocità di trasmissione del nuovo coronavirus nel Paese era scesa per la prima volta al di sotto di 1. (Brb)