Uruguay: previste spese anti Covid per 770 milioni di dollari nel 2020

- Il ministro dell'Economia dell'Uruguay, Azucena Arbeleche, ha affermato che il fondo anti Covid previsto dal governo per il 2020 conta con uno stanziamento complessivo di 770 milioni di dollari equivalente all'incirca all'1,5 per cento del pil. "La spesa principale ha riguardato i sussidi alla disoccupazione", ha spiegato Arbeleche in un'intervista rilasciata al portale "Subrayado", sottolineando che ad ogni modo "la pandemia non è finita" e che, nonostante la forte caduta registrata dalle entrate fiscali, nel caso fosse necessario potrebbero essere disposti fondi ulteriori. Grazie all'efficiente gestione sul fronte sanitario che ha permesso il contenimento della diffusione della pandemia nel paese, "le spese destinate alla salute sono state limitate", ha aggiunto il ministro, sottolineando che la voce principale di spesa su questo fronte verrà destinata adesso all'acquisto del vaccino. (segue) (Brb)