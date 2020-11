© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York ha chiuso in forte rialzo mentre il risultato delle presidenziali pende sempre più a favore del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Il Dow Jones sale dell'1,35 per cento a 27.849,84 punti, il Nasdaq avanza del 3,85 per cento a 11.590,78 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 2,21 per cento a 3.443,53 punti. (Nys)