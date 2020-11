Elezioni Usa: Biden si aggiudica il Wisconsin, Trump chiederà il riconteggio dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha vinto le elezioni nello Stato del Wisconsin. È quanto risulta dalle proiezioni citate dall’emittente “Cnn”, secondo cui con il 99 per cento dei voti scrutinati l'ex vice di Barack Obama è in testa con il 49,4 per cento contro il 48,8 per cento di Donald Trump. In precedenza l’entourage di Trump aveva annunciato che avrebbe chiesto un riconteggio dei voti nel Wisconsin. “Ci sono state segnalazioni di irregolarità in diverse contee del Wisconsin che sollevano seri dubbi sulla validità dei risultati. Il presidente è in procinto di chiedere un riconteggio e lo faremo immediatamente", ha dichiarato in una nota il responsabile della campagna di Trump, Bill Stepien. Nel Wisconsin sono in ballo 10 grandi elettori, il che consente a Biden di salire a 237 grandi elettori contro 213 di Trump. Alle precedenti elezioni del 2016 Trump aveva vinto nello Stato del Midwest con meno di un punto percentuale di scarto.(Nys)