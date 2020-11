Conte: "Adottata l'ordinanza con l'individuazione di tre zone, situazione particolarmente critica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha adottato l'ordinanza che individua tre zone - gialla, arancione, rossa - ciascuna con proprie misure restrittive. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm. La situazione, secondo il capo del governo, appare particolarmente critica. "Dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la circolazione del virus", ha aggiunto il capo dell'esecutivo, "oggi, a differenza della prima ondata, disponiamo di un piano di monitoraggio della curva ben articolato, con 21 indicatori". Conte ha quindi spiegato che Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sono state individuate come zone rosse. Nell'area arancione, di criticità medio-alta, ci sono Puglia e Sicilia. In questo contesto, il premier ha rilevato che "l'autocertificazione è collegata ai divieti, nelle zone rosse, si esce di casa a qualsiasi ora del giorno autocertificando dove si va, così come tra Regioni e Comuni". Per avere un cambio delle restrizioni all'interno delle regioni "ci devono essere almeno 14 giorni di stabilità nell'abbassamento della curva epidemiologica", ha aggiunto il leader dell'esecutivo. Quanto al dossier istruzione, Conte ha puntualizzato che "la scuola deve essere un presidio, mandare da remoto degli studenti è un fatto che pesa molto al governo: appena la curva dei contagi rientrerà sotto controllo la prima misura sarà restituire la didattica in presenza agli studenti". Parlando sempre del tema scuola, il premier ha assicurato che "sicuramente ci sarà attenzione anche per i congedi parentali perché sarà un problema per le famiglie quando andiamo a prevedere la didattica a distanza, soprattutto per i più piccoli".Già la prossima settimana, ha assicurato Conte, ci sarà un nuovo decreto, un Decreto Ristori bis, per l'erogazione di indennizzi per gli operatori colpiti da queste nuove misure. Come anticipato da una nota di palazzo Chigi, le misure del nuovo Dpcm "entreranno in vigore venerdì 6 novembre e dureranno fino al 3 dicembre: con future ordinanze saranno forniti aggiornamenti sulla situazione delle varie regioni". ha chiarito il presidente del Consiglio. "E' necessario - ha aggiunto Conte - affrontare le restrizioni per congelare l'impennata della curva di contagio: siamo all'opera per mitigare le restrizioni negative sul tessuto economico". I mercati finanziari "credono a quello che stiamo facendo, ci danno fiducia" ha spiegato il capo del governo. "Se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio, spero che potremo aumentare i consumi nel periodo natalizio" ha aggiunto. "Se ci fosse necessità di disporre di ulteriori risorse - ha puntualizzato - saremmo pronti a presentarci in Parlamento per un ulteriore scostamento di bilancio, ma non abbiamo ancora deciso"."Non mi è stato chiesto da nessuna forza politica di operare dei rimpasti" ha detto il premier, per poi aggiungere "Dati i temi che stiamo affrontando, e la criticità che sta attraversando il Paese, mi sembra che quello del rimpasto sia un tema che possa interessare poco i cittadini". "Domani", ha proseguito Conte, "ci vedremo con i leader delle varie forze di maggioranza per valutare le priorità per quanto riguarda l'azione del governo. Faremo un confronto per dare nuova lena all'azione del governo"."Il governo - ha evidenziato Conte - si assume le proprie responsabilità, ma avverte l'esigenza che in una sfida così importante tutti quanto possano essere coinvolti delle decisioni che si vanno ad assumere. La maggioranza ha votato alcuni impegni in una risoluzione presentata dal centrodestra; è stata votata quasi all'unanimità una risoluzione presentata dalla Lega. Sono dei segnali che si ricollegano a una mia richiesta di intraprendere un confronto serrato tra le forze politiche".Il contraddittorio con le Regioni sul singolo atto è a monte, le Regioni partecipano a questo processo. Conte lo ha detto in merito alle ordinanze che dovrà adottare il ministro della Salute per l'individuazione delle zone a rischio. "Non si può negoziare o contrattare sulla pelle dei cittadini, non lo farà Speranza né i presidenti delle singole Regioni", ha concluso il premier.(Rin)