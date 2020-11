Elezioni Usa: Trump ha vinto il 2° distretto congressuale del Maine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vinto il 2° distretto congressuale del Maine, raccogliendo un voto elettorale. Il suo sfidante, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha vinto il 1° Distretto del Congresso e il conteggio dei voti in tutto lo Stato, valido per tre voti elettorali. Il presidente Trump ha vinto uno dei quattro voti elettorali del Maine, proprio come nel 2016, con il più rurale e conservatore dei distretti congressuali dello Stato. Il Maine è uno dei due soli Stati che divide i suoi voti elettorali. Nella corsa ai 270 voti elettorali necessari per vincere, secondo l'emittente "Cnn" Biden ne ha 238, mentre Trump ne ha 214.(Nys)