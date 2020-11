Governo: Conte, da nessuna forza politica mi è stato chiesto il rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi è stato chiesto da nessuna forza politica di operare dei rimpasti e dati i temi che stiamo affrontando, e la criticità che sta attraversando il Paese, mi sembra che quello del rimpasto sia un tema che possa interessare poco i cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm. "Domani", ha proseguito il premier, "ci vedremo con i leader delle varie forze di maggioranza per valutare le priorità per quanto riguarda l'azione del governo. Faremo un confronto per dare nuova lena all'azione del governo". (Rin)