Brasile: vicepresidente Mourao inizia viaggio con ambasciatori stranieri in Amazzonia (2)

- L'iniziativa di Mourao, che è anche presidente del Consiglio dell'Amazzonia, è un tentativo del governo di rispondere alle critiche che il Paese sta ricevendo in ambito ambientale. "Il grande obiettivo del nostro viaggio è quello di dimostrare che il governo brasiliano non ha nulla da nascondere e che siamo aperti a qualsiasi iniziativa per dimostrare il nostro impegno per la tutela dell'ambiente davanti alla comunità internazionale", ha detto Mourao ai giornalisti prima di imbarcarsi in aereo a Brasilia. "Faremo un viaggio che coprirà parte dell'Amazzonia antropizzata e parte di foresta, in modo che, alla fine di questo viaggio, questi diplomatici possano trarre le proprie conclusioni", ha aggiunto il vicepresidente. (segue) (Brb)