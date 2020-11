Brasile: vicepresidente Mourao inizia viaggio con ambasciatori stranieri in Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo della delegazione è partito da Brasilia in direzione della Serra do Cachimbo, situata al confine tra gli stati di Mato Grosso e Pará. Da lì l'aereo deve ridurre la quota e seguire la rotta del Br-163, nel tratto che va dal confine due stati alla città di Santarém (stato di Parà). In questa parte del viaggio sarà possibile sorvolare aree recentemente disboscate, che affrontano frequenti incendi e aree che presentano le "cicatrici" degli incendi registrati negli ultimi mesi. A Manaus, capitale dello stato di Amazzonia, è prevista una visita presso le istallazioni militari e nel laboratorio investigativo della polizia federale. A Iranduba, il gruppo deve visitare un progetto di colonizzazione dell'Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria (Incra). Successivamente a Sao Gabriel da Cachoeira, gli ambasciatori dovrebbero essere accompagnati presso la Casa di supporto per la salute indigena gestita dal ministero della Salute. (segue) (Brb)