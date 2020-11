Brasile: vicepresidente Mourao inizia viaggio con ambasciatori stranieri in Amazzonia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di incendio registrati nel bioma della foresta pluviale amazzonica, in Brasile, tra gennaio a settembre di quest'anno è stato il più alto dal 2010. Secondo l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) nei primi nove mesi dell'anno sono stati contati 76.030 roghi. Nello corso dell'intero 2019 gli incendi sono stati 89.176 dell'anno scorso. Settembre è il mese con il maggior numero di incendi della storia. Quest'anno i roghi sono stati 32.017 in aumento del 61 per cento rispetto a settembre 2019. Settembre è stato il peggiore della storia anche relativamente agli e alla deforestazione del Pantanal, più grande pianura alluvionale umida del mondo. Nel corso del mese di settembre 2020 gli incendi hanno bruciato il 14 per cento del bioma. In tutto sono andati in fumo 33.000 chilometri quadrati di vegetazione, pari alla somma dei territori del Distretto federale e dello stato di Alagoas. (Brb)