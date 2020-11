© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilevato che "l'autocertificazione è collegata ai divieti. Nelle zone rosse, si esce di casa a qualsiasi ora del giorno autocertificando dove si va, così come tra Regioni e Comuni". Il premier ha parlato in occasione della conferenza stampa sul nuovo dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)