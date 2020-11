Covid: Gelmini (FI), trasparenza su dati e meccanismi per definire fasce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza di alla Camera dei deputati, afferma: "Abbiamo ascoltato la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte. Tra ieri e oggi la cartina dell'Italia, divisa per Regioni, ha cambiato più volte colori. Stasera - continua la parlamentare in una nota - scopriamo che alcuni territori particolarmente colpiti dal virus diventano 'zona gialla', mentre altri nei quali la percentuale dei contagi è meno preoccupante si risvegliano 'zona rossa'. Servono restrizioni e ne siamo consapevoli, ma chiediamo subito trasparenza sui dati e sui meccanismi di calcolo utilizzati per definire le fasce: chiarezza per i cittadini e per gli amministratori locali". L'esponente di FI aggiunge: "Per quanto riguarda il nuovo decreto Ristori, quello che il premier ha definito 'bis', se il governo ci avesse ascoltato - stanziando più soldi già la scorsa settimana - non sarebbe servito questo nuovo provvedimento. Auspichiamo, almeno questa volta, che nel decreto legge ci siano risorse davvero adeguate per risarcire imprese e lavoratori danneggiati da queste misure. Dalle prime indiscrezioni, ahinoi - conclude Gelmini -, non emerge nulla di buono". (Com)