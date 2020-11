Elezioni Usa: Biden, non dichiaro vittoria ma penso vinceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dico che abbiamo vinto ma penso che vinceremo". Così il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, parlando a Wilmington, nel Delaware, all'indomani del giorno delle elezioni, sottolineando che è il popolo statunitense a decidere l'elezione. "Non è la mia vittoria: è una vittoria per il popolo degli Stati Uniti e la democrazia", ha sottolineato l'ex vicepresidente, respingendo l'accusa di frode lanciata dal presidente in carica Donald Trump. "Non ci saranno Stati rossi o Stati blu quando vinceremo. Ci saranno gli Stati Uniti", ha aggiunto. "Ieri è stato provato ancora una volta che la democrazia è il cuore di questa nazione. Anche in tempo di pandemia ha votato un numero di persone senza precedenti", ha continuato Biden. "Se mai se ne sia dubitato, non si abbiano più dubbi: qui il potere è nelle mani del popolo ed è il popolo che determina chi è il presidente degli Stati Uniti", ha aggiunto. In questo momento Biden può contare su 253 grandi elettori. Per vincere gliene mancano 17. Mancano: Arizona (11), Nevada (6), Pennsylvania (20), North Carolina (15) e Georgia (16). Biden è avanti e fortemente favorito in Arizona e Nevada. (Nys)