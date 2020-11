Kosovo: ex portavoce Uck Krasniqi sarà trasferito oggi all'Aia per essere interrogato da procura speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jakup Krasniqi, ex portavoce dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), sarà trasferito oggi all'Aia dall'ufficio del procuratore speciale contro i presunti crimini dell'Uck durante il conflitto con la Serbia. "L'accusa è stata confermata, ora il signor Krasniqi dovrebbe essere trasferito all'Aia, credo durante la giornata", ha confermato il legale di Valon Hasani all'agenzia di stampa "Kosovapress". Nessun dettaglio sulle accuse contro Krasniqi è stato ancora reso pubblico. Le forze speciali della polizia kosovare e della missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (Eulex) hanno fatto irruzione questa mattina alle prime luci dell'alba nell'abitazione di Krasniqi, che è stato anche presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo ed una delle figure chiave dell'Uck durante la guerra con la Serbia. Krasniqi è stato presidente ad interim del Kosovo ed è stato uno degli esponenti politici più vicini al presidente Hashim Thaci, allora leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk). Nel 2014 Krasniqi insieme all'ex comandante dell'Uck, Fatmir Limaj, ha lanciato l'Iniziativa per il Kosovo (Iniziativa socialdemocratica) e ha lasciato il partito di Thaci. (Alt)