Governo: da Cdm via libera a decreto per rilancio Servizio sanitario regione Calabria (3)

- La nota prosegue: "È prevista, inoltre, la nomina di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria e ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa fino ad un massimo di 60 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente - conclude ancora la nota - alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio sanitario della Regione e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale". (Com)